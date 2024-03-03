Щербакова: определили, что эстафеты — не наш конёк. Решили брать чистым катанием

Российская фигуристка Анна Щербакова, капитан команды, победившей на Кубке Первого канала, прокомментировала выступление своих фигуристов.

«Мы с командой определили, что эстафеты — не наш конёк. Решили брать чистым катанием. Но дополнительные конкурсы — весёлая часть, которая помогла разрядить атмосферу», — передаёт слова спортсменки корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Соревнования Кубка Первого канала по фигурному катанию 2024 года состоялись 2–3 марта в спортивном комплексе «Юбилейный» в городе Санкт-Петербург. Второе место заняла команда Елизаветы Туктамышевой, которая набрала 121 балл. Третья позиция у коллектива Алины Загитовой (120 баллов).

Трансляции Кубка Первого канала по фигурному катанию доступны в Okko.