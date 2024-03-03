«Роман Сергеевич, гордимся!» Никита Нагорный встретился с Романом Костомаровым

Олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный встретился с олимпийским чемпионом 2006 года Романом Костомаровым.

«Спорт объединяет! Меня всегда удивляет, когда молодые ребята спрашивают, где брать мотивацию!!! У нас в стране большое количество людей, которые являются большим примером! Примером не только в спортивных достижениях, но и в человеческом преодолении!!! Роман Сергеевич, гордимся!!» — написал Нагорный в своих соцсетях.

Напомним, 10 января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован в реанимацию с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений у спортсмена развился некроз периферийных сосудов, после чего врачами было принято решение об ампутации конечностей. Позднее Костомаров прошёл процедуру протезирования и вышел на лёд в декабре 2023 года, выступив на юбилейном шоу Ильи Авербуха.