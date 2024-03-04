Костомаров: буду продолжать заниматься спортом, без этого я жить не могу

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду, российский фигурист Роман Костомаров, перенёсший тяжёлое заболевание, рассказал, что планирует продолжать заниматься спортом.

«Я, конечно, буду продолжать заниматься спортом, без этого я жить не могу», — приводит слова Костомарова «РИА Новости Спорт».

Напомним, в январе прошлого года Костомаров попал в больницу с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений, связанных с болезнью, у спортсмена развился некроз конечностей. Позже врачи приняли решение провести фигуристу ампутации на руках и ногах. Позже Костомаров прошёл процедуру протезирования, начал тренироваться в больнице и был выписан в июле 2023 года. Накануне Костомаров показал, как катается на сноуборде.