Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Появились постер и трейлер документального фильма о Романе Костомарове

Появились постер и трейлер документального фильма о Романе Костомарове
Аудио-версия:
Комментарии

Вышли официальный трейлер и постер документального фильма «Роман Костомаров: рожденный дважды», посвящённого борьбе олимпийского чемпиона по фигурному катанию, который перенёс тяжёлое заболевание в прошлом году.

Премьера документальной ленты состоится на ВДНХ 7 марта. В широкий прокат фильм выйдет 9 марта. Съёмки картины начались в конце прошлого года. В фильме использованы интервью с самим Романом Костомаровым, его женой Оксаной Домниной, мамой, дочерью, партнёршей по танцам на льду Татьяной Навкой, друзьями, коллегами-спортсменами, а также врачами. Режиссёром документального фильма выступил Михаил Щедринский.

Напомним, в январе 2023 года Костомаров попал в больницу с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений, связанных с болезнью, у спортсмена развился некроз конечностей. Позже Костомарову провели ампутации на руках и ногах. Спортсмен прошёл процедуру протезирования и был выписан из больницы летом.

Материалы по теме
7 марта в Москве пройдёт премьерный показ документального фильма о Романе Костомарове
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android