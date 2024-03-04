Загитова опубликовала пост о Кубке Первого канала, где её команда заняла последнее место

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в социальных сетях пост касательно прошедшего Кубка Первого канала.

На турнире Загитова выступила в качестве капитана одной из команд. Коллектив Загитовой с результатом в 120 баллов замкнул турнирную таблицу. Второе место заняла команда Елизаветы Туктамышевой (121 балл), уверенную победу в качестве капитана на КПК одержала Анна Щербакова (129 баллов).

«Подошли к концу соревнования, хочу сказать большое спасибо каждому члену моей команды, вы – большие молодцы, и многих из вас всё ждёт впереди! Также хочу выразить слова благодарности соперникам за настоящую, хорошую борьбу. И, конечно — огромное спасибо болельщикам, которые болели и переживали, без вас бы ничего не было», — написала Загитова в своих социальных сетях.

Фото доступны в телеграм-канале Алины Загитовой.