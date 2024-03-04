Петросян — о Кубке Первого канала: захватывающий турнир, очень много эмоций и воспоминаний

Аделия Петросян, двукратная победительница финала Гран-при России и чемпионка России в 2024 году, поделилась впечатлениями от Кубка Первого канала, который прошёл с 1 по 3 марта в Санкт-Петербурге. Петросян выступила в команде Анны Щербаковой.

«Впервые «синяя» команда и новый для меня капитан — Анна Щербакова. Спасибо тебе за ум, продуманную стратегию, находчивость и уверенность в наших силах! Ребятам спасибо за сплочённость, прокаты и красивую борьбу!

Иван Букин — такой драйв, такая энергия и поддержка. Ты — батарейка всей нашей команды.

Спасибо Федерации фигурного катания на коньках России и Первому каналу за проведение захватывающего турнира и за новые идеи, вы подарили нам много эмоций и воспоминаний!» — написала Петросян в своём телеграм-канале.

Напомним, победу в соревнованиях одержала команда олимпийской чемпионки Анны Щербаковой. Триумфаторы набрали 129 баллов и заработали 10 млн рублей. Второе место заняла команда Елизаветы Туктамышевой, которая набрала 121 балл. Третья позиция у коллектива Алины Загитовой (120 баллов).