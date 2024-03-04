Самсонов: было страшно выходить на произвольную программу, многое от меня зависело

Чемпион России среди юниоров 2019 и 2020 годов, призёр и победитель юниорских этапов Гран-при по фигурному катанию Даниил Самсонов рассказал, что ему было страшно перед произвольной программой на Кубке Первого канала.

«Я смог поучаствовать ещё в баттле прыжков, мы с Петей [Гуменником] прыгали параллельный четверной сальхов, в эстафете смог поучаствовать, это эмоции, которые запомнятся на всю жизнь. Перед произвольной программой я видел, как все плотно идут, я видел, что Петя не лучший свой прокат выдал, он был после болезни, и это был хороший прокат для него, после пневмонии катать произвольную программу — это смело, отдельное уважение за это Пете. С Ромой Савосиным в коридоре в шутку обсуждали: «Вся надежда на нас теперь, что ли?»

Было очень страшно выходить, когда ты последний от команды выступаешь, от тебя зависит многое, вдох-выдох делал, водичку пил, пытался себя успокоить, вышел на арену перед прокатом, увидел в боксе команды Андрея Ежлова, который показал, что всё будет хорошо. У меня тряслись руки, отказали ноги опять в стартовой позе, я их чуть-чуть побил, они пришли в себя. Самое главное было сделать первый прыжок, он всегда тяжело даётся, когда сделал первый четверной тулуп, я понял, что всё пойдёт хорошо, во второй половине было два тройных акселя, но я понимал, что это риск, мне тяжело ехалось, я не стал рисковать и терять баллы, всё-таки я боролся за команду, я поменял второй аксель на тройной лутц, чисто докатал. В конце на дорожке я решил отжигать, выдать весь свой максимум, силы отдать ради команды, хотелось красиво завершить наш путь на турнире, наверное, это удалось», — приводит слова Самсонова ТАСС.

Напомним, Самсонов выступал за команду Анны Щербаковой. Спортсмен стал победителем произвольной программы на Кубке Первого канала. Он набрал 197,51 балла. Второе место занял Арсений Федотов из команды Елизаветы Туктамышевой, набравший 192,74 балла. На третьем месте расположился Лев Лазарев (192,47).