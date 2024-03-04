Тутберидзе высказалась о проблемах Валиевой с лишним весом

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе заявила, что фигуристке Камиле Валиевой стоит скорректировать вес и тренироваться на прежнем уровне.

«Давайте я вам врать не буду. Камила должна подсушиться. И это она должна сделать сама. Также ей надо тренироваться в том режиме, в котором она тренировалась», — приводит слова Тутберидзе японское издание NHK.

Напомним, 29 января CAS принял решение дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за применение допинга. 30 января Международный союз конькобежцев лишил Россию золотых медалей Олимпиады-2022 в командном турнире по фигурному катанию, а саму Камилу — титула чемпионки Европы, чемпионки России, чемпионки России по прыжкам и медалей нескольких Гран-при России.