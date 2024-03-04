Экс-ведущий «Орла и решки»: возмущён, что у Валиевой отобрали первое место

Телеведущий и певец, бывший ведущий «Орла и решки» Антон Лаврентьев признался в симпатии к фигурному катанию, а также поделился мнением касательно дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой.

«В плане спорта мне очень нравится фигурное катание. Мне нравится самому кататься. Я знаю Камилу Валиеву. Я очень возмущён тем, что у Камилы отобрали первое место. Я считаю, что это совершенно незаслуженно. Потому что она просто сверхчеловек, Хвисатц Хадерах, как писал Фрэнк Герберт», — сказал Лаврентьев в эфире подкаста «Чемпионата» «Испытано на себе».

Напомним, 29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил, что Валиева дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил, представители фигуристки якобы не смогли доказать суду, что запрещённое вещество попало в организм Камилы непреднамеренно. Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы чемпионата России. В её анализах нашли триметазидин. На тот момент ей было 15 лет.

Из-за дисквалификации Валиеву, среди прочих, лишили таких титулов, как чемпионка России и Европы, олимпийская чемпионка в командном первенстве.