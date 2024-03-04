Камила Валиева раскрыла намерение сниматься в кино

17-летняя российская фигуристка Камила Валиева, отстранённая Спортивным арбитражным судом (CAS) за употребление допинга, дала совет сверстникам касательно поиска себя вне учёбы.

«Посоветовала бы молодёжи заняться всем по очереди, всё попробовать. Чем больше пробуешь, тем больше опыта и легче выбрать. Первые мои планы вне спорта – окончить школу, сдать ЕГЭ, поступить в университет. Также сейчас прохожу кастинги на киношные и телевизионные проекты. Буду развиваться в этом, так что, надеюсь, вы меня ещё увидите», — приводит слова Валиевой «РИА Новости Спорт» со ссылкой на эфир «Авторадио».

В начале 2024 года было объявлено о дисквалификации несовершеннолетней Валиевой. Отсчёт срока отстранения ведётся от декабря 2021 года. В связи с этим российские фигуристы лишились золотых медалей командного турнира на Олимпиаде 2022 года в Пекине.