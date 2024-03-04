Валиева считает, что трудности в спорте меркнут по сравнению с честью представлять страну

Российская фигуристка Камила Валиева 4 марта приняла участие в мастер-классе «Гордость нации: фигуристы, растопившие лёд и сердца» в рамках Федерального просветительского марафона «Знание.Первые» на Всемирном фестивале молодёжи, где рассказала о сложностях жизни спортсмена.

По словам фигуристки, все усиленные тренировки, сложности и преодолённые преграды меркнут по сравнению с честью представлять свою страну на соревнованиях.

«Ты жертвуешь чем-то, но получаешь взамен медали, например. Плюс мы представляем страну на соревнованиях. Это высокая цена, за которую нужна высокая плата. Я бы сравнила это со сдачей ЕГЭ: вот мне нужно выучить английский, у меня есть четыре месяца, и я понимаю, что мне лучше сейчас заниматься каждый вечер, чтобы потом спокойно всё сдать», — приводит слова Валиевой «РИА Новости».