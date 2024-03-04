Валиева поделилась мнением о проведении Игр будущего в её родной Казани

В рамках мастер-класса «Гордость нации: фигуристы, растопившие лёд и сердца» на Всероссийском фестивале молодёжи российская фигуристка Камила Валиева рассказала о Казани — городе, где она родилась, много раз выступала на соревнованиях и где с 21 февраля по 3 марта проходил международный турнир «Игры будущего».

«Говоря об Играх будущего, хочется порадоваться за нашу страну, потому что мы первые, кто устроил такие масштабные соревнования по фиджитал- и обычному спорту, совместив всё это. Огромную благодарность хочу выразить нашему президенту за возможность присутствовать на открытии, за поддержку, за такое внимание, это дорогого стоит», — приводит слова фигуристки «РИА Новости».

Также спортсменка поделилась воспоминаниями о выступлении в родном городе.

«Самые активные болельщики в Казани. Это попадает в самое сердце, когда на шестиминутке разминаешься и слышишь, как весь зал кричит твоё имя, до мурашек».

Напомним, последний раз Камила Валиева выступала перед казанской публикой 12 ноября 2023 года. Спортсменка осталась без медали из-за неудачного проката. Соревнования проходили накануне суда по допинг-делу.