Камила Валиева рассказала о своих ритуалах перед выходом на лёд

Российская фигуристка Камила Валиева на Всемирном фестивале молодёжи в рамках мастер-класса «Гордость нации: фигуристы, растопившие лёд и сердца» рассказала о своих ритуалах перед выходом на лёд.

«В олимпийский сезон у меня был ритуал — выйти на лёд с левой ноги, провести определённую разминку», — приводит слова фигуристки «РИА Новости».

Однако, по словам Валиевой, после олимпийского сезона многое поменялось. Она поняла, что главное — ежедневные тренировки и упорство.

«Ты понимаешь, что не всё в твоей жизни зависит от ритуалов. Что не нужно преувеличивать их роль. Потом уже находишь поддержку не в ритуалах, а в себе», — добавила спортсменка.

Напомним, 29 января CAS принял решение дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года за применение допинга. Фигуристке запрещено участвовать во всех соревнованиях до декабря 2025 года.