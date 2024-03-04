Олимпийская чемпионка Сотникова вспомнила свою победу в Сочи

Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании Аделина Сотникова приняла участие в мастер-классе «Гордость нации: фигуристы, растопившие лёд и сердца» на Всемирном фестивале молодёжи, где вспомнила свою победу на Играх.

«Каждый раз, когда приезжаю в Сочи, испытываю невероятные эмоции. Приезжаю сюда, и у меня всегда перед глазами та картинка, когда я иду из Олимпийской деревни до катка, закутанная, в наушниках, не на автобусе, а пешком. Я гуляла, чтобы отдохнуть, успокоиться, подготовиться.

И я сегодня здесь, у меня сердце колотится, я не знаю, я вспоминаю те самые эмоции, ту подготовку и слёзы наворачиваются. Это действительно очень ценное воспоминание», — приводит её слова «РИА Новости».