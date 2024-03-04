Софья Муравьёва поблагодарила участников и организаторов КПК

Российская фигуристка, серебряный призёр чемпионата России 2024 года Софья Муравьёва опубликовала в своих социальных сетях пост с благодарностью всем участникам и организаторам Кубка Первого канала. Фигуристка выступала за «красную» команду, капитаном которой была чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева. После двух дней соревнований её команда заняла итоговое второе место.

«Спасибо всем за этот праздник, за красоту фигурного катания, за невероятные эмоции, за поддержку, борьбу и, конечно, спасибо самому крутому и весёлому капитану Елизавете Туктамышевой и всем ребятам! Мы – настоящая команда. Спасибо федерации фигурного катания, Первому каналу и тренерскому штабу «Ангелов Плющенко». Всем-всем!» – написала Муравьёва в своих социальных сетях.

Отметим, что спортсменка выступала в первый день соревнований в рамках короткой программы. Она упала при выполнении тройного лутца, из-за чего лишилась каскада и заняла последнее место.