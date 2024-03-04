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Медведева: уже в 12 лет видела цель, которую перед собой поставила

Медведева: уже в 12 лет видела цель, которую перед собой поставила
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Двукратная чемпионка мира и Европы, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева в рамках Всемирного фестиваля молодёжи рассказала, что не жалеет об ограничениях в детстве.

«Я уже в 12 лет чётко видела цель, которую перед собой поставила. Я была очень закрытым ребёнком. У меня особо не было друзей в школе, потому что я то появлялась, то пропадала на тренировках. Дружила только на катке, но я также могла спокойно сходить с сестрой в кино, а с семьёй – в боулинг. У меня не было ощущения, что я что-то пропускаю.

Я довольна своей жизнью и не хотела бы ничего менять. Спасибо семье, что меня отдали в спорт. Тем более сейчас появилась возможность нагнать то, в чём приходилось ограничивать себя раньше», – приводит слова Медведевой «РИА Новости».

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