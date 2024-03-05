Слуцкая — об эмоциональной реакции Трусовой на серебро ОИ-2022: очень хорошо её понимаю

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Ирина Слуцкая высказалась об эмоциональной реакции россиянки Александры Трусовой на серебро на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Всё ли по делу? Да, потому что мы вновь возвращаемся к тому, оправдан ли риск. Саша в короткой программе пошла на тройной аксель, который у неё не получился. Если бы обошлась без него и уверенно сделала то, что умеет, тогда, наверное, результат стал бы другим. Но её достаточно хорошо поддержали, потому что с падением она могла улететь в итоговом протоколе ещё ниже.

Саша пошла ва-банк в произвольной, исполнила все свои четверные прыжки, это правда интересно и здорово, но немного не хватило баланса программы, второй оценки, которая могла бы чуть-чуть поднять наверх. Но это спорт, так иногда происходит. Что касается истерики, я очень хорошо её понимаю», — сказала Слуцкая в интервью на YouTube-канале «Алла Шишкина / Без воды».