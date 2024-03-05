Медведева — о планах: на каждый день ближайших трёх месяцев у меня есть расписание

Двукратная чемпионка мира и Европы, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева рассказала о своих планах на будущее.

«Цели на будущее, конечно, ставлю, но не на много лет вперёд. Больше на данный момент про личную жизнь на 5–10 лет могу говорить. В работе и карьере важно наметить себе ближайшую и примерную далекую цель, но при этом делать шаг планирования буквально на две недели. На каждый день у меня есть расписание, и на ближайшие три месяца оно составлено.

На данный момент очень много коммерческих предложений и социальных, как этот нетворкинг. И все эти мероприятия меня очень развивают», — сказала Медведева на нетворкинг-сессии, организованной Университетом «Синергия» в рамках программы Всемирного фестиваля молодежи-2024.