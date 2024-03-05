Загитова: сейчас я развиваюсь не только в спорте, но и в медийном пространстве

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова рассказала о своём развитии вне спорта.

«Я сейчас развиваюсь не только в спорте, а ещё и в медийном пространстве. Очень часто веду какие-то мероприятия на первых каналах, занимаюсь журналистикой. И вот ближайший проект, который у меня будет, вообще отдаленный от спорта и всего-всего, чем я занималась ранее, проект. На ютубе выёдет шоу, которое будет называться «Постеры», — приводит слова Загитовой VK Лекторий.

3 марта, в Санкт-Петербурге завершился Кубок Первого канала, где Алина Загитова была капитаном «белой» команды. Подопечные фигуристки заняли на турнире третье место. Фигуристка заявила, что не будет участвовать в турнире шоу-программ «Русский вызов» — 2024.