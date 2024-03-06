«Спасибо за придумку с Анями Щербаковыми». Боброва — о конкурсе капитанов на КПК

Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Екатерина Боброва высказалась о конкурсе капитанов, который прошёл в рамках Кубка Первого канала.

«Конкурс капитанов – во-первых, спасибо большое за придумку с Анями Щербаковыми. Мне кажется, это реально вишенка на торте была, потому что Аня сказала, что у неё травма, она не может надеть коньки и она не сможет кататься, а там были конкурсы, где капитаны должны были кататься – помимо ответов на вопросы, ещё весёлая эстафета и сбор игрушек.

Мне очень понравился этот конкурс! Да, он простой, да, он весёлый, но когда вы бы ещё увидели, чтобы олимпийские чемпионки собирали игрушки (улыбается). Это классно. Накануне в последний момент придумали, позвали танцорку Аню Щербакову, полную тёзку Ани Щербаковой, и она согласилась, она её заменила. Какой капитанский конкурс без Анны Щербаковой? Большой респект», — сказала Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Напомним, победительницей конкурса капитанов стала Елизавета Туктамышева. Олимпийская чемпионка Анна Щербакова не принимала участия из-за травмы. Её заменила фигуристка Анна Щербакова, выступающая в танцах на льду с Егором Гончаровым.