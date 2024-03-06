Юрист о шоу Валиевой в Китае: добавят ещё четыре года дисквалификации, итого будет восемь

Юрист Анна Анцелиович прокомментировала возможное участие российской фигуристки Камилы Валиевой в шоу в Китае. Отметим, что несколько дней назад спортсменка сообщила об этом в своих социальных сетях, также отметив, что это будет не единичное выступление.

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«Есть ли какие-то препятствия для участия Валиевой в шоу в Китае, учитывая, что ее вычеркнули из шоу Тутберидзе в России? Ну, зависит от того, какое шоу. Если это чисто коммерческое шоу, организуемое на деньги спонсоров, то такое участие возможно. Это не является нарушением условий дисквалификации. Если же есть там какая-то поддержка со стороны государства, одним из соорганизаторов, например, или информационным партнером является департамент спорта, то такое участие запрещено, действительно. Но если чисто коммерческий проект, то участие разрешено.

Что будет Валиевой, если она нарушит условия дисквалификации и выступит в шоу с господдержкой? В принципе за нарушения условий дисквалификации следует назначение нового срока дисквалификации, равного тому, который у нее был, с датой окончания первого срока. Ну, то есть у нее был срок в четыре года, то ей добавят еще четыре года по истечении срока дисквалификации, то есть итого восемь лет. Единственное, что этот срок также можно попытаться снизить в зависимости от степени вины, проводятся слушания, заслушивается сторона спортсмена, и принимается решение в соответствии со степенью вины. Это если будет установлено нарушение условий дисквалификации. Будет ли это опять долгой процедурой? Да, это такие же слушания, как первоначальные», — приводит слова Анцелиович «ВсёПроСпорт».