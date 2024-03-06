Роман Костомаров: всё равно больно от того, что не могу делать то, что раньше

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду, российский фигурист Роман Костомаров рассказал об изменениях в своей жизни после тяжёлой болезни.

«Съёмки прошли комфортно, они были фантастическими. Не так часто попадёшь в Большой театр, а тут ещё и не зрителем. Великолепные впечатления. Фильм тоже будет ярким. Кульминацией этого всего стал мой выход на лёд, смог откатать номер. Все плакали, аплодировали. Сам плакал.

Как бы ты ни чувствовал всю поддержку, всё равно больно от того, что не могу делать то, что раньше. Но всё равно очень круто почувствовать этот ветер в лицо, скольжение. И наш номер с Татьяной Навкой. Спустя столько лет. Было очень эмоционально, я очень переживал, волнение было колоссальное. Но поддержка моей жены была фантастической, она была несоизмерима никакими рамками. Говорят, что женщины — слабый пол, но большинство мужчин такого не выдержали бы», — передаёт слова Костомарова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.