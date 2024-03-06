Костомаров — о возвращении на лёд: два бревна под тобой, понимал, что не на своих ногах

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду, российский фигурист Роман Костомаров на пресс-конференции, посвящённой выходу документального фильма «Роман Костомаров: рождённый дважды», рассказал о возвращении на лёд.

«Каким был лёд, когда я встал на него снова? Более скользкий, чем раньше. Но всё равно пока не мог так же себя чувствовать. Не понимал, где это чувство. На профессиональном уровне очень важно чувствовать. А тут два бревна под тобой. Всю жизнь этим занимался, а тут понимал, что выхожу не на своих ногах. Но всё развивается. Раз, вроде на двух ногах покатился, потом уже что-то получаться начало. Конечно, не как раньше, но удовольствие уже от того, что ты едешь и ветерок тебя обдувает. Это кайф!» — передаёт слова Костомарова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.