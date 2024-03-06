Костомаров: в фильм вошли моменты из молодости, карьеры. В дальнейшем выйдет сериал

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров поделился впечатлениями от съёмок в фильме «Роман Костомаров: рождённый дважды», в котором рассказана история его тяжёлой болезни, а также показаны некоторые архивные кадры. Отметим, что сам фильм выйдет в широкий прокат 9 марта.

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«Мне очень понравился фильм. Было снято очень много материала, и собрать это в такой хронометраж — колоссальная работа. Это очень тяжело. В дальнейшем выйдет сериал, который будет подлиннее. В документальный фильм вошли основные моменты из молодости, спортивной карьеры. Для этого нужно было очень хорошо поработать, я благодарен ребятам. Думаю, что всем эта картина понравится», — передаёт слова Костомарова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.