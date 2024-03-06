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Костомаров: в детстве фигурное катание хотелось бросить — быть свободным и печь картошку

Костомаров: в детстве фигурное катание хотелось бросить — быть свободным и печь картошку
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Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду, российский фигурист Роман Костомаров на пресс-конференции, посвящённой выходу документального фильма «Роман Костомаров: рождённый дважды», рассказал об отношении к фигурному катанию в детстве.

«С детства нас закаляли. Родились во времена, когда были жёсткие устои. Поговорок было много таких. Начал заниматься фигурным катанием, и порой хотелось бросить: быть свободным, гулять и печь картошку. Но мама сказала: «Либо ты всю жизнь будешь печь картошку, либо будешь великим спортсменом. Подумай своей глупой головой». Дорога на тренировку занимала по полтора часа в одну сторону. Мы такие закалённые, потому что «Не умеющего плавать котёнка в воду бросают, и он научится плавать», — передаёт слова Костомарова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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