Костомаров: ездили в больницу к мальчику с такой же болезнью, через время он умер

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду, российский фигурист Роман Костомаров на пресс-конференции, посвящённой выходу документального фильма «Роман Костомаров: рождённый дважды», рассказал о заболевании, с которым столкнулся.

«Мой случай был уникален для меня, семьи, близких. Никогда не знал, что бывают такие последствия. Знал, что люди умирают от болезней, пневмонии. Но я даже близко не слышал, что люди остаются без рук и ног. Наверное, я точно что-то поменял бы: пользовался антибиотиками, пил бы таблетки.

Моя история более освещена. Эта болезнь очень редкая. У моего хирурга я был первым, кто практически умер, но смог выкарабкаться. Он сказал, что я в 1% людей. Первое время думал: зачем мне жить с такими последствиями? Но сейчас рад, что остался жив, рады мы, семья и друзья. Постепенно привыкаю.

Ездили в больницу к мальчику с такой же болезнью. Всё как и у меня: почерневшие руки, ноги. Я был в ужасе, не мог даже найти слов для поддержки. Через время этот мальчик умер. Видимо, не выдержал. Болезнь очень серьёзная, мало кто с ней выживает. Я пока не слышал», — передаёт слова Костомарова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.