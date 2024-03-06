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Мэр Москвы Собянин вручил почётную грамоту Этери Тутберидзе в честь 8 Марта

Мэр Москвы Собянин вручил почётную грамоту Этери Тутберидзе в честь 8 Марта
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Мэр Москвы Сергей Собянин вручил государственные награды заслуженным жительницам города. Почётной грамоты была удостоена заслуженный тренер России Этери Тутберидзе.

«Добрый день, красивые, умные, талантливые! Поздравляю вас с наступающим женским днём и заслуженными наградами, государственными наградами, наградами города Москвы. От имени всех мужчин города Москвы я поздравляю вас с наступающим праздником и в вашем лице — всех женщин Москвы. Спасибо за всё, что вы делаете для нашей страны, для нашего города, для ваших семей и близких. Мы вас любим, обожаем, желаем вам счастья, здоровья и успехов!» — приводит слова Собянина «РИА Новости».

Отметим, что Тутберидзе была награждена за вклад в развитие и популяризацию фигурного катания в Москве и подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных результатов.

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