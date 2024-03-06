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Фигурист Лихачёв не смог продолжить выступать после падения на турнире в Москве

Фигурист Лихачёв не смог продолжить выступать после падения на турнире в Москве
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Российский фигурист Георгий Лихачёв неудачно приземлился во время выполнения четверного тулупа на первенстве Москвы среди юниоров старшего возраста и не смог дальше продолжить выступать.

Лихачёв самостоятельно покинул лёд после падения, и ему немедленно стали оказывать первую медицинскую помощь.

После этого сообщили, что фигурист снимается с соревнований и будет восстанавливаться.

Напомним, Лихачёву 13 лет, и в сезоне-2023/2024 он стал бронзовым призёром чемпионата Москвы среди юниоров. Он тренируется в группе Екатерины Моисеевой. Сам спортсмен – уроженец Екатеринбурга, первым тренером была Савкина Вера Владимировна.

Сейчас соревнования в Москве проходят в ледовом дворце «Мечта», они стартовали 4 марта и продолжатся до 7 марта.

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