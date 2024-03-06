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Тренер сообщил, какую травму мог получить фигурист Лихачёв из-за падения

Тренер сообщил, какую травму мог получить фигурист Лихачёв из-за падения
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Американский и венгерский фигурист и тренер Георгия Лихачёва Максим Завозин заявил, что фигурист мог повредить связки во время падения.

«Нога болит. Конечно, он испугался — была резкая боль в ноге. При первом осмотре врача на льду перелома, предположительно, нет, скорее всего, это связки. Но в любом случае всё будет понятно только после полного обследования, и сейчас первым делом будем всё выяснять в травмпункте», — приводит слова Завозина ТАСС.

Напомним, фигурист Лихачёв упал во время выступления на первенстве Москвы среди старших юниоров, которое проходит с 4 по 7 марта на ледовой арене «Мечта». После приземления он не смог продолжить кататься, хотя до борта добрался сам.

Спортсмену сразу оказали необходимую медицинскую помощь.

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