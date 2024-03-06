«Есть люди, чьи «клопы» всегда пахнут коньяком». Москвина — о жизненных установках

Шестикратная чемпионка СССР по фигурному катанию Тамара Москвина поделилась, какие у неё есть установки по отношению к жизни, и привела цитату из анекдота.

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«Я довольно рано поняла: не хочу и не буду страдать ни по какому поводу, а хочу жить в своё удовольствие. Поэтому снижаю уровень притязаний. Выбираю то, что для меня ценнее и интереснее. Стараюсь не позволять себе опускаться в нигилистическое либо пессимистическое восприятие окружающих меня людей, событий и так далее.

Это очень сильно помогает постоянно находиться в ровном настроении и расположении духа. Знаете, как в анекдоте: есть люди, которые считают, что коньяк пахнет клопами, а есть те, чьи «клопы» всегда пахнут коньяком», — приводит слова Москвиной RT.

Напомним, сейчас тренеру 82 года, она продолжает заниматься профессиональной деятельностью. Тренировать Москвина начала в 1962 году.