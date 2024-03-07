Елизавета Туктамышева рассказала о ближайших планах после объявления о паузе в карьере

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала, что во время паузы в профессиональной карьере планирует работать над речью, чтобы комментировать соревнования.

«Чем планирую заниматься и в каком направлении развиваться? Пока что вот в этом. Комментирование, учиться задавать правильные вопросы, ставить грамотную речь. Если будет что-нибудь глобальное, мне в голову что-нибудь взбредёт, и я ещё что-нибудь сделаю интересное. Или неинтересное», — сказала Туктамышева в интервью на YouTube-канале Евгении Медведевой.

Напомним, 27-летняя Елизавета Туктамышева не выступала на официальных соревнованиях в нынешнем сезоне, так как взяла паузу в профессиональной карьере. В период без турниров российская спортсменка принимала участие в ледовых шоу.