Минспорта исключило Валиеву из списка кандидатов в сборную России после дисквалификации

Минспорта исключило Камилу Валиеву из списка кандидатов в сборную России после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

Исключение 17-летней фигуристки произошло в связи с критериями ведомства о том, что спортсмены, отбывающие наказание за нарушение антидопинговых правил, не могут быть кандидатами в национальную команду.

О действии этого критерия также говорит 25-й пункт четвёртого раздела приказа Министерства спорта РФ от 25 февраля 2022 г. №139 «Об утверждении общих принципов и критериев формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации и порядка утверждения этих списков».

Напомним, 29 января российскую фигуристку Камилу Валиеву дисквалифицировали на четыре года в связи с нахождением в её организме запрещённого вещества триметазидин, повышающего выносливость.