Елизавета Туктамышева назвала свой любимый город

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева ответила на вопрос о любимом городе.

«Лучший город на Земле для меня? Пока что это Санкт-Петербург, но мне очень нравится Париж, мне очень нравится Бергамо в Италии. Но жизнь именно где, я бы хотела, конечно, в Питере», — сказала Туктамышева в интервью на YouTube-канале Евгении Медведевой.

Туктамышева родилась в 1996 году в городе Глазов Республики Удмуртия, а осенью 2011 года с матерью и младшей сестрой переехала в Санкт-Петербург. В данный момент 27-летняя фигуристка взяла паузу в профессиональной карьере и планирует работать над речью, чтобы комментировать соревнования.