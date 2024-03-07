Туктамышева: все знают, что я люблю вино и вкусно покушать

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала о любви к вину и вкусной еде.

«Я вино давно выкладываю в «Инстаграме», все знают, что я люблю вино и вкусно покушать. Это ни для кого не секрет», — сказала Туктамышева в интервью на YouTube-канале Евгении Медведевой.

«Во время спорта ты могла себе позволить расслабиться? Многие спортсмены говорят: «Не дай бог, даже на Новый год». Даже бокал шампанского себе не позволяют. В интервью все так говорят. Не у всех хватает сил признаться, что да, горячая ванна и красное вино хорошо расслабляют мышцы после тренировки», — спросила Медведева.

«Да, было», — ответила Туктамышева.

«Не мешало?» — спросила Медведева.

«Да нет, не мешало. Я считаю, что намного важнее психологическое здоровье. Для меня иногда после старта или на выходных выпить бокал вина — это очень хорошо разгружало голову, и реально становилось легче. Разные моменты бывали. Конечно, понятно, что не бутылку каждый день, но два раза в месяц, возможно, такое было. И я не видела в этом плохого, потому что так ты разгружаешь голову, отпускаешь ситуацию, будь то тренировки неудачные или старты. Тебе становится легче. Всё время быть в таком напряжении — мне нельзя это, мне нельзя это… Я в таком состоянии обычно, наоборот, очень сильно зажималась, и у меня вообще не было никакого прогресса», — ответила Туктамышева.