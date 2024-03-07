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Владислав Дикиджи исполнил четверной аксель на тренировке

Владислав Дикиджи исполнил четверной аксель на тренировке
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Российский фигурист Владислав Дикиджи, серебряный призёр чемпионата России, бронзовый призёр Спартакиады сильнейших и победитель двух этапов Гран-при России сезона-2023/2024, исполнил на тренировке четверной аксель.

Видео спортсмен опубликовал в своих социальных сетях.

Отметим, что это первый успешно выполненный прыжок данного вида среди российских спортсменов. Ранее фигурист Глеб Лутфуллин опубликовал две попытки четверного акселя: одну — с падением, другую — выполненную чисто, но на удочке.

Напомним, первым и единственным человеком, выполняющим на соревнованиях четверной аксель, является фигурист из США Илья Малинин. Ранее Владислав Дикиджи заявлял, что стремится повторить контент американца на соревнованиях.

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