«Мне не стыдно». Туктамышева — о моментах, когда случайно обнажалась на льду

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева и двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева на YouTube-канале последней поделились мнением касательно казусов с костюмами во время выступлений.

Медведева: У нас костюмы держатся все на крючках, очень тянущийся материал. И у многих фигуристок есть страх, что где-то что-то ненароком вывалится. Помнишь ситуацию с Габриэлой Пападакис, как она сильно переживала? (у Пападакис на Олимпиаде обнажилась грудь во время проката. – Прим. «Чемпионата»). У тебя тоже бывали такие казусы. Как ты к ним относишься? Передёргивает тебя или спокойно реагируешь?

Туктамышева: Мы все ходили когда-то в арт-галереи, мы все видели картины, мы видим искусство постоянно в полуобнажённом виде, картины голых женщин в каких-то накидках прозрачных. Я не вижу просто в этом вообще ничего плохого. Если у меня какие-то казусы случались, я же не специально так делала. Бывает. Но у меня нет такого, что мне стыдно. Да, случилось. Разве никто никогда не видел грудь женскую? Бывает, ничего такого. В детстве, знаешь, говорят: «Мама, я стесняюсь!» А тебе: «У тебя там три соска, что ли, кто на тебя смотреть будет?»

Возможно, на месте Габриэлы я бы переживала очень сильно, потому что там было… Это прям казус случился. У меня не было настолько откровенного. У меня было, что там что-то выглянуло. Но не так…

Надо проще относиться ко всему, проще относиться к своему телу, к мнению людей, и тогда так хорошо жить будет!