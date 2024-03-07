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Плющенко назвал четверной аксель Дикиджи шагом вперёд для российского фигурного катания

Плющенко назвал четверной аксель Дикиджи шагом вперёд для российского фигурного катания
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о четверном акселе российского фигуриста Владислава Дикиджи, который спортсмен исполнил в рамках тренировки.

«Если он это сделал чисто, то это блестящая история, очень рад за Владислава и Олега Татаурова (тренера Дикиджи). Это здорово, это движение вперёд, фигурное катание — это не только балет, это всё-таки спорт, это многооборотные прыжки. Очень рад, что наши спортсмены двигают фигурное катание вперёд. Я поздравляю от всей души Олега и Владислава», — приводит слова Плющенко ТАСС.

Напомним, Владислав Дикиджи является серебряным призёром чемпионата России, бронзовым призёром Спартакиады сильнейших и победителем двух этапов Гран-при России сезона-2023/2024. Ранее он первым среди всех российских спортсменов чисто исполнил четверной аксель.

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