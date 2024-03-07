Гуменник — о турнире шоу-программ: русская музыка не ограничивает, наоборот, есть выбор

Фигурист Петр Гуменник, серебряный и бронзовый призёр чемпионата России, один из лидеров сезона-2023/2024, высказался о предстоящем турнире шоу-программ «Русский вызов», который пройдёт 9 марта в Санкт-Петербурге в спортивном комплексе «Юбилейный».

«Очевидно было, что будем подавать заявку. Идею всегда сложно придумать, то, что есть тема – должна быть русская музыка, – не помешало. Тема не ограничивает, всё равно довольно много выбора, иногда даже, наоборот, бывает сложно, когда нет никаких ограничений, становится сложно выбрать, когда есть тема – это легче», – приводит слова Гуменника ТАСС.

Напомним, в этому году на «Русском вызове» программы фигуристов должны отражать многообразие исторических и культурных традиций России.