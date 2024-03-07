«Месседж — о жизни о любви». Костомаров раскрыл основную мысль документального фильма

Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду российский фигурист Роман Костомаров донёс основную мысль документального фильма, демонстрирующего историю спортсмена.

«Месседж — о жизни о любви. Какие бы трудности ни происходили в жизни, нужно бороться и никогда не сдаваться. Во всяком случае, пока ты жив. Поэтому, конечно, это фильм о любви, преодолении, о том, что семья это главное в жизни», — передаёт слова Костомарова с премьеры документального фильма «Роман Костомаров: рожденный дважды» корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, 10 января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован в реанимацию с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений у спортсмена развился некроз периферийных сосудов, после чего врачами было принято решение об ампутации конечностей. Позднее Костомаров прошёл процедуру протезирования и вышел на лёд в декабре 2023 года, выступив на юбилейном шоу Ильи Авербуха.