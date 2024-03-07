Костомаров: когда-то Терминатор был для меня кумиром, а теперь я вместо него

Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду российский фигурист Роман Костомаров назвал кумиров своего детства.

«Трудно сказать, кто был для меня героем. В детстве могут быть одни кумиры, когда становишься постарше — другие. Какие-то кумиры из кино, какие-то из спорта, периодически всё меняется в зависимости от времени. Когда-то Терминатор для меня был кумиром, Шварц, а теперь я вместо него», — передаёт слова Костомарова с премьеры документального фильма «Роман Костомаров: рожденный дважды» корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, 10 января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован в реанимацию с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений у спортсмена развился некроз периферийных сосудов, после чего врачами было принято решение об ампутации конечностей. Позднее Костомаров прошёл процедуру протезирования и вышел на лёд в декабре 2023 года, выступив на юбилейном шоу Ильи Авербуха.