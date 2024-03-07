Костомаров: пару месяцев находился в коме и вообще не переживал. Всё легло на плечи жены

Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду, российский фигурист Роман Костомаров откровенно рассказал о значении жены Оксаны Домниной и близких в его жизни в момент, когда он находился в больнице из-за тяжелейшей формы пневмонии.

«Понял ли, что такое настоящая любовь? Да, я понял, что такое настоящая любовь. Я знал, что такое любовь, но что такое настоящая любовь, я действительно понял именно в той ситуации, в которую попал. Твой любимый человек всегда рядом с тобой, когда он тебя поддерживает, говорит, что мы вместе пройдём этот путь, как бы ни было сложно, говорит: «Я с тобой, не сдавайся, всё будет хорошо»… Это дорогие слова, они очень помогли.

Жена больше переживала эту ситуацию, чем я? Думаю, что в тысячу раз больше жена переживала, потому что я несколько месяцев находился в коме и вообще не переживал, в голове всё снилось, а все страсти ложились на её плечи. Все близкие: моя мама, родные, дети, конечно, очень сильно переживали. Но мне было попроще, если честно. Я понял всю сложность ситуации, только когда пришёл в себя, и мне сказали о том, что нужны срочные операции», — передаёт слова Костомарова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.