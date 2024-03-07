Костомаров — о дальнейших планах: стараюсь жить сегодняшним днём

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров на премьере документального фильма «Роман Костомаров: рождённый дважды» рассказал о своих дальнейших планах на жизнь.

«Раньше мой конёк – это был мой конёк, теперь мой конёк – это не мой конёк. Поэтому я готов к экспериментам, я готов чему-то учиться, что-то пробовать для того, чтобы работать, быть занятым человеком, как можно меньше уходить в себя и быть в одиночестве. Я всегда стараюсь двигаться, общаться, встречаться, что-то делать, быть полезным.

Какие дальнейшие планы? Скажу честно: я стараюсь жить сегодняшним днём, все наши планы могут рухнуть в один момент, никогда не знаешь, что может произойти с тобой завтра. В моём случае я стараюсь делать каждый день какие-то шаги вперёд, пробовать что-то, улучшать что-то и не задумываться о том, что будет завтра. Хочу проснуться завтра и сделать день ещё лучше, чем был предыдущий. А дальше посмотрим», — передаёт слова Костомарова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.