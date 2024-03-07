Видео: Роман Костомаров исполнил песню «Город, которого нет» на премьере фильма о себе

Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду, российский фигурист Роман Костомаров исполнил песню Игоря Корнелюка «Город, которого нет» на премьере документального фильма о себе «Роман Костомаров: рождённый дважды», которая состоялась сегодня, 7 марта, в Москве.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео данного момента.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемпионата» «Ход коньком».

Напомним, Костомаров был госпитализирован 10 января 2023 года с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений, связанных с болезнью, у спортсмена развился некроз конечностей. Ему были проведены ампутации на руках и ногах. После этапа протезирования ног Костомаров начал тренироваться в больнице, откуда был выписан 6 июля после 175 дней лечения. Костомаров даже принимает участие в ледовых шоу.