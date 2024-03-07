Костомаров: мой сын не в том возрасте, чтобы понимать, что происходит

Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду российский фигурист Роман Костомаров рассказал, как его сын воспринимает случившуюся со спортсменом ситуацию.

«Представляет ли мой сын, настолько я сейчас популярен? Я думаю, что, конечно, он не представляет, он не в том возрасте, чтобы понимать, что происходит. Он знает, что папа теперь робот-3000, как он меня называет, но с таким количеством прессы, с таким количеством людей никогда не сталкивался, разве что на шоу ледовых», — передаёт слова Костомарова с премьеры документального фильма «Роман Костомаров: рождённый дважды» корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, 10 января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован в реанимацию с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений у спортсмена развился некроз периферийных сосудов, после чего врачами было принято решение об ампутации конечностей. Позднее Костомаров прошёл процедуру протезирования и вышел на лёд в декабре 2023 года, выступив на юбилейном шоу Ильи Авербуха.