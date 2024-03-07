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Жулин пожелал Камиле Валиевой терпения и возвращения в сборную России

Жулин пожелал Камиле Валиевой терпения и возвращения в сборную России
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Двухкратный призёр Олимпийский игры в танцах на льду, заслуженный тренер России Александр Жулин высказался об исключении российской фигуристки Камилы Валиевой из состава сборной России в связи с дисквалификацией за нарушение антидопинговых правил.

«Желаю ей возвращения. Выдающийся спортсмен. Огромного ей терпения», — приводит слова Жулина ТАСС.

Напомним, 29 января CAS принял решение дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года за применение допинга. 30 января Международный союз конькобежцев лишил Россию золотых медалей Олимпиады-2022 в командном турнире по фигурному катанию, а саму Камилу — титула чемпионки Европы, чемпионки России, чемпионки России по прыжкам и медалей нескольких Гран-при России.

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