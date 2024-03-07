«Никогда не испытывал таких эмоций, даже на Олимпиаде». Костомаров — о фильме про себя

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров после премьеры документального фильма «Роман Костомаров: рождённый дважды», проходящей сегодня в Москве, поблагодарил всех присутствующих в зале. Фигурист заявил, что настолько приятные эмоции, как после просмотра фильма, он не испытывал даже на победной для себя Олимпиаде.

«Никогда не испытывал таких эмоций, даже на Олимпиаде. Там ты всегда тренируешься, контролируешь тело своё, эмоции, и тебе нужно всего лишь выйти и сделать. А тут не моя среда, всё какое-то другое. Но ваша поддержка реально невероятно сильна. Спасибо вам большое за то, что вы сегодня пришли, что вы так поддерживаете — это даёт мне сил, даёт сил моей жене, всем. Танюха [Навка], спасибо тебе огромное, я тебя очень люблю. Мы с тобой навсегда. Спасибо всем докторам, кто сегодня здесь, спасибо всем, кто на протяжении всего того времени меня поддерживал, всем, благодаря кому мне удалось выжить. Спасибо всем друзьям, тренерам, которые здесь были в кино, спасибо всем. Всем желаю крепкого-крепкого здоровья. Спасибо ещё раз! Надеюсь, вам понравилось», — передаёт слова Костомарова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.