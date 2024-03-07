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Дикиджи: для меня наработать компоненты важнее, чем вставить в программу четверной аксель

Дикиджи: для меня наработать компоненты важнее, чем вставить в программу четверной аксель
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Российский фигурист Владислав Дикиджи, серебряный призёр чемпионата России, бронзовый призёр Спартакиады сильнейших и победитель двух этапов Гран-при России сезона-2023/2024, рассказал о планах вставить четверной аксель в программу нового сезона. Напомним, ранее фигуристу удалось приземлить чистый прыжок на тренировке.

«За счёт чего так быстро освоил четверной аксель? Не знаю даже, может, напрыгал, может, в форму вошёл такую со временем, четверные на тренировках легко даются, пол-оборота ещё скрутить – не проблема. Решил проверить свои способности – могу или не могу, выяснилось, что могу. Можно будет напрыгивать по чуть-чуть его через день, может быть. Когда он станет более стабильным, можно и в программу поставить. Сейчас цель – наработать компоненты, это важнее, чем четверной аксель», — приводит слова Дикиджи ТАСС.

Напомним, первым человеком, исполнившим четверной аксель, является американский фигурист Илья Малинин. Теперь Владислав Дикиджи — второй человек в истории и первый из россиян, кому удалось сделать этот элемент чисто.

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