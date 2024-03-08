Канадский тренер: нам опять придётся ждать решения апелляции два года, это не имеет смысла

Кэрол Лейн, тренер одной из главных танцевальных пар сезона — канадцев Пайпер Гиллес и Поля Пуарье, высказалась о решении Международного союза конькобежцев (ISU) присудить России бронзовые медали по итогам командного турнира Олимпийских Играх 2022 в Пекине и оставить сборную Канады на четвёртой строчке.

«Я не математик, чтобы высчитывать баллы. Но говорят: мы поднимем в общем зачёте этих, а этих опустим. Я к тому, что как это работает? В математическом смысле. Для меня, если Мэделин Скизас поднимается на строчку выше, то ей даётся более высокий балл, и это даёт команде Канады 1 дополнительный балл. Я говорю простым языком, но, думаю, так и есть», — сказала Лейн в интервью для ютуб-канала TSL.

При этом тренер заявила, что не знает, какое решение было бы правильным в этой ситуации. Она скептически высказалась о подаче апелляции канадской сборной, так как, по её словам, Канада тоже не хочет ждать пересмотра дела ещё два года.

«Но что мы будем делать? И как долго это ещё будет тянуться для этих бедных детей? Вы же понимаете, что вся финансовая и иная значимость, привязанная к этим медалям, теперь уже утеряна. Если Россия сейчас подаст апелляцию, Канада подаст апелляцию, нам опять придётся ждать решения два года? По мне, это всё какие-то странные манипуляции, чтобы получить какой-то желаемый результат. Но это не имеет никакого смысла», — добавила она.

Ранее стало известно, что спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал четыре апелляции на решение по распределению медалей за командный турнир фигуристов на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Три апелляции подала российская сторона, ещё одна поступила от Канады.