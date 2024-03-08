Канадский тренер — о Валиевой: к ответственности надо привлекать взрослых, а не девочку

Кэрол Лейн, тренер канадской танцевальной пары Гиллес/Пуарье, высказалась о необходимости привлечения к ответственности специалистов, работающих с российской фигуристкой Камилой Валиевой, в связи со случаем обнаружения у неё допинга на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Маленькая девочка попала в ужасную ситуацию, ей было всего 15 лет, и её выставили единственной виноватой во всём, что, я считаю, неправильно. Очевидно, что с ней были взрослые. Если она на самом деле принимала допинг, эти люди были в курсе и были причастны к этому. Так что речь идёт о привлечении к ответственности и их. Как тренеры мы должны проходить все эти антидопинговые курсы, изучать кодексы и всякое такое. И если вы уже изучили всё это, то кто несёт ответственность за соблюдение этих правил? Взрослые, а не 15-летняя девочка», — сказала Лейн в интервью для YouTube-канала TSL.

Кроме того, специалист рассказала о том, как в этом вопросе происходит взаимодействие между тренером и спортсменом в сборной Канады.

«Мы в Канаде не можем дать ученикам даже простые таблетки от головной боли. Это запрещено, мы не можем этого сделать. Они могут подойти и попросить нас, но нам запрещено что-либо им давать. И мы всегда очень осторожны с этим списком запрещённых препаратов и всякими такими вещами… Но на самом деле мне кажется вся эта ситуация ужасной. Так что, по моему мнению, часть вины лежит и на тренерах тоже. И да, они должны нести ответственность», — добавила она.

Напомним, 29 января CAS принял решение дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года за применение допинга. 30 января Международный союз конькобежцев лишил Россию золотых медалей Олимпиады-2022 в командном турнире по фигурному катанию.