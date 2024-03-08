«Лично я в это не очень верю». Гербольдт — о возвращении Валиевой на лёд

Чемпионка России среди юниоров, бронзовый призёр чемпионата России в женском одиночном катании, а ныне тренер Катарина Гербольдт не верит в возвращение российской фигуристки Камилы Валиевой на лёд.

«Без тренировок на льду держать себя в форме невозможно. И альтернативу ледовым тренировкам придумать невозможно, потому что если бы это так, то я думаю, что каждый второй спортсмен так бы и поступал. Возвращение Камилы на соревновательный лёд — это очень сложная задача для неё. Лично я в это не очень верю», — приводит слова Гербольдт «Газета.Ru».

Напомним, 29 января было объявлено решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации Валиевой. Отсчёт срока дисквалификации ведётся от декабря 2021 года. Все результаты фигуристки с этого момента аннулированы. В связи с этим российские фигуристы лишились золотых медалей командного турнира на Олимпиаде 2022 года в Пекине.